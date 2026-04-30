D'Aversa perde pezzi per strada e contro l'Udinese dovrà fare a meno anche di Adams

Andrea Novello
WhatsApp Image 2026-04-30 at 10.46.21

Culto: "Gol bellissimi... annullati e dimenticati: Daniele Delli Carri"

D'Aversa deve fare i conti con l'infermeria e, dopo i forfait di Zapata e Ismajli, ad Udine non avrà a disposizione nemmeno Ché Adams. Lo scozzese, come riportato dal Torino, ha rimediato un "interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra". Le sue condizioni fisiche restano da valutare per il finale di stagione, per cui difficilmente riuscirà a recuperare.

Torino FC v FC Internazionale - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti