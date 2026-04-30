D'Aversa deve fare i conti con l'infermeria e, dopo i forfait di Zapata e Ismajli, ad Udine non avrà a disposizione nemmeno Ché Adams. Lo scozzese, come riportato dal Torino, ha rimediato un "interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra". Le sue condizioni fisiche restano da valutare per il finale di stagione, per cui difficilmente riuscirà a recuperare.