Torino, chi è Anton: in crescita costante dall’Under 17 alla prima squadra

La presenza di Andrei Anton nel ritiro austriaco dei granata non è del tutto inaspettata. Il difensore rumeno nato a Novara classe 2003 quest'anno è stato uno dei cardini della Primavera del Toro , collezionando 19 presenze e due gol. Inoltre, è stato convocato numerose volte in questa stagione da mister Juric in Prima Squadra (senza però mai riuscire ad esordire): questo testimonia la stima del mister nei suoi confronti. L'ottimo campionato è stato coronato anche dall'esordio nella Romania Under 20: in occasione del match coi pari età della Norvegia, ha segnato la rete del momentaneo 1-0 per i suoi (il match finì 1-2 per gli scandinavi).

Come detto, Anton è rumeno di nazionalità, ma italiano di nascita. Arriva al Toro nel 2019 passando dalla Pro Vercelli all'Under 17 granata. Il suo minutaggio e le sue presenze vanno in crescendo con il salire di categoria (8 in Under 17, 14 in Under 18 e 19 in Under 19 impreziosite da due reti). Il ragazzo è un difensore moderno con un'ottima lettura delle azioni ed è capace di prendersi anche delle responsabilità. Non è impossibile che lui possa fermarsi a Torino anche l'anno prossimo come fuoriquota in Primavera e ogni momento passato tra i "grandi" gli potrà essere utile per acquisire sempre maggiore sicurezza ed esperienza in preparazione alla prima stagione in prestito tra i professionisti. Si è sempre fatto trovare pronto alle chiamate del tecnico e perciò non è da escludere del tutto che ci possa essere anche l'esordio in Prima Squadra durante le amichevoli del ritiro estivo precampionato.