Torino, chi è Van Den Bosch: miglior giocatore dell’Anversa nella passata annata

Il Torino guarda in Belgio per intervenire sul mercato. Il reparto difensivo urge di ritocchi importanti dopo gli addii di Ricardo Rodriguez e sopratutto di Alessandro Buongiorno. Vagnati ha dunque individuato in Zeno Van Den Bosch uno dei possibili profili per puntellare il reparto arretrato. Un giocatore molto giovane, classe 2003, in forza all'Anversa.