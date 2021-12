Torino, chi gioca a Cagliari? Pjaca e Brekalo si sfidano per un posto nell’undici

Il Torino si prepara per sfidare il Cagliari nel Monday Night, per chiudere la giornata numero 16 del campionato di Serie A. Dopo il pareggio contro l’Empoli di giovedì, il Toro vuole tornare a fare punti anche in trasferta. Juric non avrà un compito semplice, perché i giocatori rimasti sono quasi contati a causa delle numerose defezioni per infortuni o squalifiche.