Torino, chi gioca a Firenze? Schuurs in dubbio, è pronto Buongiorno

Il Torino si prepara per la prossima sfida di campionato, che verrà disputata sabato alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I granata arrivano con una situazione di piena emergenza infortuni, con diversi giocatori fermi ai box come Aina, Lukic, Lazaro e Pellegri. Per questo in campo alcune decisioni saranno obbligate, sempre nel modulo caro a Juric, il 3-4-2-1.