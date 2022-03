Torino, chi gioca a Genova? Berisha titolare, due dubbi da sciogliere in difesa

Il Torino si prepara per una nuova partita di campionato: venerdì 17 marzo alle ore 21 i granata torneranno in campo per sfidare il Genoa di Blessin allo stadio Marassi di Genova. Il tecnico granata Juric sta cercando di risolvere alcune questioni legate alla formazione da mandare in campo per fronteggiare i rossoblù, in cerca di punti per tornare in lotta salvezza.