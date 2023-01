Torino, chi gioca ad Empoli? Radonjic prova a rilanciarsi

La partita tra Empoli e Torino è sempre più imminente: infatti sabato le due squadre scenderanno in campo al Castellani, per provare a raccogliere i tre punti che darebbero slancio in una classifica che vede l'Europa non lontana per entrambe le squadre. I granata arrivano con qualche defezione, come Lazaro e Ilkhan, ma ritrovano Aina e Schuurs. La scelta del modulo dovrebbe essere sempre la stessa, il 3-4-2-1 consolidato dal tecnico Juric.