Torino, chi gioca con la Fiorentina? Rientra Bellanova. Su Tameze…

Ultima prima del 2023 per il Torino di Ivan Juric, che il 29 dicembre, alle ore 18:30, sarà di scena allo stadio Franchi per sfidare la Fiorentina di Italiano. Ma chi scenderà in campo dal 1' tra le fila granata? Il tecnico croato, che ormai ha sposato il 3-5-2, può contare di nuovo su Bellanova dopo il turno di squalifica, ma in mezzo al campo c'è l'incognita Linetty legata alle condizioni fisiche del centrocampista polacco.