Torino, chi gioca con l’Inter? Pellegri si ricandida, ma Sanabria è favorito

Dopo l'incoraggiante vittoria casalinga ottenuta ai danni del Lecce, il Torino si prepara per una sfida ad alta quota contro l'Inter di Simone Inzaghi. Sabato alle 18:00 verrà dato il calcio d'inizio a San Siro e i granata scenderanno in campo con il solito 3-4-2-1, tipico di Ivan Juric, che non dovrebbe essere sulla panchina a causa della polmonite che lo ha già fermato contro il Lecce. Il tecnico e il suo vice, Matteo Paro, hanno ancora diversi dubbi da sciogliere: ecco le indicazioni di formazione dell'antivigilia.