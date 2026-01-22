Torino, chi gioca contro il Como? Obrador si candida ad una maglia da titolare

I ballottaggi di mister Baroni in vista della delicata sfida col Como

Redazione Toro News 22 gennaio - 22:00

Tutto da rifare per il Torino, che non dà seguito in campionato alla bella vittoria in coppa della scorsa settimana. Doppio scontro con la Roma di Gasperini che ha visto i capitolini trionfare per la prima volta in stagione sui granata di Baroni, alla ricerca di punti importanti. La zona retrocessione al momento è distante 6 punti e la gara col Como può sicuramente rappresentare un'opportunità nonostante l'ottimo momento di forma dei lariani. I granata che tornano ad affrontare i ragazzi di Cesc Fabregas, dopo un ultimo confronto dal risultato impietoso per i granata. La gara d'andata terminò infatti 1-5 per i lariani, trafitti oltre che dal solito Nico Paz, dalla doppietta di Addai e dal primo gol in Serie A di Baturina. A distanza di due mesi torna quindi una gara che potrebbe segnare il riscatto del Toro, con alcuni dubbi riguardo la formazione da mandare in campo che affollano e non poco i pensieri di mister Baroni.

Torino, dubbi leciti: torna Maripan titolare? Se in porta è ormai consolidata la titolarità di Paleari, che tra l'altro ha ben figurato con la Roma, ci saranno alcuni cambi per quanto riguarda la linea difensiva. Dovrebbe infatti tornare in campo Guillermo Maripan, in ballottaggio con Tameze. Il franco-camerunense è apparso in difficoltà nella sfida dell'ultimo turno di campionato, con Baroni che potrebbe preferirgli il numero 13, decisamente più esperto e fisico.

Obrador, subito una chance da titolare? TURIN, ITALY - JANUARY 20: Rafael Obrador of Torino FC during the Torino FC Training Session at Stadio Filadelfia on January 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)Dopo un inizio di 2026 complessivamente buono, Gineitis non sarà della partita. Il lituano sarà out per un interessamento distrattivo parziale ai flessori della coscia sinistra. A sostituirlo ci sarà Casadei, nelle ultime uscite apparso in grande spolvero. Ilkhan e Vlasic vanno verso la conferma, con i veri dubbi che riguardano gli esterni. Obrador insidia infatti uno tra Lazaro per una maglia da titolare sulla sinistra, con il classe 2004 spagnolo che con ogni probabilità esordirà in maglia granata in questo turno.

Chi con Adams? In quattro in ballottaggio Se Baroni ha in Adams ormai una certezza, con la doppietta in coppa che ancora affolla la mente dei tifosi, c'è grande incertezza su chi scenderà in campo al suo fianco. Dopo il problema familiare che ha coinvolto Zapata, il colombiano è tornato ed è pronto a lottare per una maglia da titolare con Njie e Ngonge. Discorso differente invece per Simeone. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche dell'argentino, con il numero 18 che scenderà in campo soltanto se al 100%.