Torino, chi gioca contro il Lecce? Pellegri insidia Sanabria in attacco

Il Torino si prepara alla prossima sfida di campionato che verrà giocata lunedì 5 settembre alle 20:45. I granata dovrebbero scendere in campo con il solito 3-4-2-1 varato da Juric, in cerca della terza vittoria in campionato dopo lo scivolone contro l’Atalanta. Il tecnico ha ancora alcuni dubbi da sciogliere in vista della gara. Ecco le prime indicazioni di formazione dell'anti-vigilia.