Torino, chi gioca contro il Verona? Zima insidia Djidji sulla destra

Il Torino si prepara per la prima partita del 2023, riprendendo il campionato dopo l'interruzione dovuta al Mondiale in Qatar. I granata sfideranno l'Hellas Verona allo stadio Olimpico Grande Torino, alla ricerca dei tre punti per cominciare bene il nuovo anno. Il tecnico Juric dovrebbe affidarsi al suo solito modulo, il 3-4-2-1, con qualche possibilità di vedere un falso nueve in campo.