Torino, chi gioca contro la Lazio? Modulo in bilico, chance in mediana

Un appuntamento, quello in programma sabato alle ore 15, che mette il Torino e Marco Baroni di fronte a un vero e proprio aut aut. Sono già tre le sconfitte in questo avvio di campionato, a cui si aggiungono numeri preoccupanti sia per le reti incassate sia per quelle non prodotte. Tanti spettri aleggiano poi attorno alla panchina occupata da Baroni, con il tecnico che si gioca molto contro il suo recente passato, la Lazio. In vista del match dell’Olimpico sarà quindi chiamato a prendere decisioni importanti, sia in merito agli uomini da schierare, sia al modulo con cui interpretare l’incontro.