Torino, chi gioca contro la Roma in campionato? Rebus in attacco

La notte di martedì all’Olimpico è stata un vero e proprio toccasana per la piazza granata. Emozioni positive, di riscossa, che da tempo non avevano più a che fare con ciò che riguarda il Torino. Negli occhi restano le prodezze di Adams e l’esultanza liberatoria di Ilkhan, ma tutto questo deve essere rapidamente messo alle spalle. Torna il campionato: e dove eravamo rimasti? Già, a una sconfitta, al grigio 2-0 di Bergamo, dove i granata hanno offerto una prestazione timorosa, lontana parente di quella sul terreno capitolino, dove è arrivato il bis dopo i tre punti firmati Simeone. E ora vedremo se il famoso detto “non c’è due senza tre” attecchirà anche sugli uomini di Baroni, in un nuovo faccia a faccia con una Roma di Gasperini che si presenterà al Grande Torino con voglia di riscatto e di non perdere il treno Champions. Vediamo quali sono i possibili dubbi di formazione per Marco Baroni, per ripetere quanto visto in settimana.