La notte di martedì all’Olimpico è stata un vero e proprio toccasana per la piazza granata. Emozioni positive, di riscossa, che da tempo non avevano più a che fare con ciò che riguarda il Torino. Negli occhi restano le prodezze di Adams e l’esultanza liberatoria di Ilkhan, ma tutto questo deve essere rapidamente messo alle spalle. Torna il campionato: e dove eravamo rimasti? Già, a una sconfitta, al grigio 2-0 di Bergamo, dove i granata hanno offerto una prestazione timorosa, lontana parente di quella sul terreno capitolino, dove è arrivato il bis dopo i tre punti firmati Simeone. E ora vedremo se il famoso detto “non c’è due senza tre” attecchirà anche sugli uomini di Baroni, in un nuovo faccia a faccia con una Roma di Gasperini che si presenterà al Grande Torino con voglia di riscatto e di non perdere il treno Champions. Vediamo quali sono i possibili dubbi di formazione per Marco Baroni, per ripetere quanto visto in settimana.
il tema
Torino, chi gioca contro la Roma in campionato? Rebus in attacco
Dopo la notte dell’Olimpico, Baroni cerca il tris con la Roma: nodi da sciogliere in quasi tutti i reparti