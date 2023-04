Torino, chi gioca contro la Roma? Miranchuk al rientro, Lazaro insidia Singo

Il Torino di Ivan Juric si prepara a tornare in campo tra le mura del Grande Torino, dopo l'ultima trasferta contro il Sassuolo al Mapei Stadium. I granata sfideranno la Roma di Mourinho, nella gara in programma sabato 8 aprile alle ore 18.30. Diverse ancora le defezioni tra le fila granata, quindi Juric dovrà fare bene i conti per capire quali scelte adottare per contrastare i giallorossi. Ad ogni modo resterà invariato l'assetto tattico con il 3-4-2-1, marchio di fabbrica del tecnico granata, ancora riproposto.