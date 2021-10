Torino, chi gioca contro la Sampdoria? Dubbi sulla trequarti e in attacco

Il Torino, dopo la partita contro il Milan, si prepara per sfidare la Sampdoria allo stadio Olimpico Grande Torino, in cerca di punti per migliorare la propria situazione in classifica. I granata si presenteranno con alcuni interpreti in meno, come Pjaca, Verdi e Ansaldi, ma con la possibilità di scelta in particolare nel reparto avanzato.