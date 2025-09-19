Torino, chi gioca contro l’Atalanta? Le possibili scelte di Baroni

Tre partite di Serie A e altrettante formazioni diverse: il Torino è ancora alla ricerca di solidità e continuità, ma non mancano i segnali di crescita. Dopo il successo contro la Roma, il tecnico granata sembra intenzionato a confermare il 3-4-2-1, modulo che nelle ultime uscite ha garantito maggiore equilibrio, con una sola punta incaricata di sostenere il peso dell’attacco e due trequartisti pronti a muoversi alle sue spalle. In difesa si proseguirà con la linea a tre, con un probabile gioco a specchio rispetto all’Atalanta, come già accaduto contro la squadra di Gasperini. La rosa è quasi al completo, anche se giocatori come Duvan Zapata e Masina non sono ancora al meglio della condizione. Le prime indicazioni fanno pensare a un undici titolare molto vicino a quello visto all’Olimpico.