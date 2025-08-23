Torino, chi gioca contro l’Inter? Tutto dipenderà dal modulo

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, maturato grazie all’1-0 sul Modena firmato da Vlasic ai trentaduesimi, il Torino si appresta a bagnare l’esordio in campionato. I granata saranno subito chiamati a un impegno tutt’altro che agevole contro una squadra che, nonostante il cambio in panchina e le frizioni estive, resta tra le rose meglio attrezzate ed è candidata a contendere lo scudetto al Napoli. Marco Baroni, che con la sua Lazio fu uno dei motivi del mancato tricolore nerazzurro, si trova quindi a riflettere sulla formazione migliore per mettere in difficoltà il collega Cristian Chivu. Il tecnico ha ancora qualche ora per prendere le ultime decisioni e sciogliere i dubbi, a partire – e non è questione da poco – dallo schieramento con cui presentarsi a San Siro. Vediamo i dubbi leciti, reparto per reparto.