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Torino, chi si rivede al Filadelfia: presente l’ex tecnico granata Ventura

Torino, chi si rivede al Filadelfia: presente l’ex tecnico granata Ventura - immagine 1
L'ex tecnico granata in visita al Filadelfia per seguire l'allenamento a porte aperte del Torino di Roberto D'Aversa
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

C'è anche Gian Piero Ventura all'allenamento a porte aperte al Filadelfia. L'ex tecnico del Torino e della Nazionale azzurra ha raggiunto l'impianto per assistere all'allenamento diretto da D'Aversa. Lo ha fatto a bordocampo seguendo la sessione al fianco di Emiliano Moretti, collaboratore dell'area tecnica, e di Gianluca Petrachi, direttore sportivo. Ventura è arrivato a Torino già in mattinata e ha fatto pranzo con Moretti, Petrachi e con Alberto Barile, direttore operativo. Successivamente si è diretto al Filadelfia dove è stato di casa dal 2011 al 2016. Per tre stagioni inoltre Ventura ha allenato proprio Moretti, con cui ha vissuto l'ultimo derby vinto e l'indimenticabile notte di Bilbao. Ora si sono ritrovati in una nuova veste, seduto affianco a bordocampo per vedere all'opera il nuovo Toro targato D'Aversa. Tra le altre cose, Ventura ritrova anche Salvatore Sullo, suo storico vice ora agli ordini di D'Aversa.

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