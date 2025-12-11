Torino, Coco e Masina in Coppa d’Africa: Baroni li avrà con la Cremonese

Saul Coco e Adam Masina si preparano all'avventura in Coppa d'Africa rispettivamente con le nazionali di Guinea Equatoriale e Marocco. A comunicarlo è il Torino attraverso i propri canali social, annunciando la convocazione dei due difensori per il torneo che si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Il Toro, già alle prese con enormi difficoltà sul piano difensivo e detentore del primato negativo per gol subiti in Serie A, dovrà fare i conti con due assenze pesanti. Un’ansia alimentata anche dai problemi fisici che hanno riguardato altri due interpreti del pacchetto arretrato, Ardian Ismajli e Adrien Tameze.

Baroni, al termine della gara con il Milan, non è però apparso preoccupato dalla situazione: “La squadra ha le risorse per gestire le assenze dovute alle convocazioni di Masina e Coco”, ha dichiarato. Il tecnico li avrà ancora a disposizione per la gara di sabato con la Cremonese, poi salteranno almeno le partite con il Sassuolo del 21 dicembre e con il Cagliari del 27 dicembre, visto che l’ultima gara della fase a gironi del Marocco è in programma il 29 dicembre, mentre quella della Guinea Equatoriale il 31. La loro assenza dipenderà chiaramente dal cammino di entrambe le nazionali.