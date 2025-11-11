Torino, Coco in crescita continua: nel derby blinda la difesa granata

Coco in crescita: sempre più personalità e concentrazione

Questa versione di Saul Coco è ciò che Baroni chiedeva fin dal suo arrivo. L'allenatore granata ha sempre cercato nei suoi difensori concentrazione, leadership e presenza costante. Il difensore sta dimostrando di poter reggere il peso della retroguardia granata, prendendosi sempre più responsabilità. La sensazione è che il peggio sia alle spalle e che, partita dopo partita, il Toro abbia trovato un pilastro su cui costruire. Se il derby doveva essere un banco di prova, Coco lo ha superato a pieni voti. La dirigenza in estate ha rifiutato diverse offerte interessanti per il centrale e questa decisione, finalmente, sta cominciando a pagare.