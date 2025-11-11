Torino, Coco in crescita continua: nel derby blinda la difesa granata

Toro News
Ottima prestazione del difensore granata: numeri da leader e personalità in costante ascesa, nel derby che mostra la solidità del Toro
Enrico Penzo
Nel derby della Mole terminato 0-0, il Torino ha messo in campo una delle migliori prove difensive della stagione, riuscendo a contenere la Juventus con compattezza, lucidità e personalità. Tra i protagonisti assoluti spicca Saul Coco, autore di una prestazione maiuscola che certifica la sua crescita esponenziale delle ultime settimane. Il centrale, dopo un avvio di stagione complicato, sta trovando ritmo, sicurezza e continuità, imponendosi come punto di riferimento nel pacchetto arretrato di Marco Baroni.

Juventus-Torino, i numeri di Coco

La prova contro la Juventus è stata un manifesto della sua solidità: 3 contrasti vinti, 4 intercetti, 6 chiusure difensive, 2 tiri respinti e 6 palloni recuperati. Numeri che raccontano l’impatto di Coco in una partita di alto livello, dove ha saputo unire aggressività e pulizia negli interventi. In più, su 5 duelli a terra ne ha vinti 4, segno di una fiducia crescente anche nei corpo a corpo e di una migliore lettura delle situazioni. Non si è limitato a difendere: ha saputo anche impostare con precisione, aiutando il Torino a salire e a gestire con calma le uscite dal basso.

Coco in crescita: sempre più personalità e concentrazione

Questa versione di Saul Coco è ciò che Baroni chiedeva fin dal suo arrivo. L'allenatore granata ha sempre cercato nei suoi difensori concentrazione, leadership e presenza costante. Il difensore sta dimostrando di poter reggere il peso della retroguardia granata, prendendosi sempre più responsabilità. La sensazione è che il peggio sia alle spalle e che, partita dopo partita, il Toro abbia trovato un pilastro su cui costruire. Se il derby doveva essere un banco di prova, Coco lo ha superato a pieni voti. La dirigenza in estate ha rifiutato diverse offerte interessanti per il centrale e questa decisione, finalmente, sta cominciando a pagare.

