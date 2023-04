Torino, come è andato Pellegri con la Primavera: 78 minuti con un giallo

Una partita con la Primavera per ritrovare certezze e serenità. Pietro Pellegri è stato protagonista in Torino-Lecce Primavera: per lui 78 minuti in campo senza problemi fisici e anche senza gol, nonostante un paio di occasioni le abbia avute. I granata di Scurto affrontavano la prima della classe, di fronte Pellegri aveva dunque difensori di buon livello. Ha provato a difendere palla e ad attaccare la profondità; in un paio di occasioni si è reso pericoloso ma va tenuto presente che se è sceso con la Primavera è perchè non è al meglio della condizione. Da segnalare un sospetto fallo da rigore subito nel primo tempo e un cartellino giallo evitabile rimediato nel secondo, con un pallone scalciato verso l'alto. Un gesto di stizza probabilmente indirizzato a un compagno che gli aveva servito un pallone non impeccabile. Al 78' Scurto ha sostituito Pellegri con Corona e proprio quest'ultimo ha segnato la rete dell'1-1. Pellegri non giocava così tanti minuti in una gara ufficiale da Torino-Milan dello scorso ottobre.