Torino-Como, nella serata del disastro Vlasic è (forse) l’unica luce: i dati

Tornato trequartista, Vlasic si salva nelle difficoltà e torna al gol

Enrico Penzo Redattore 27 novembre - 11:57

Nella disfatta del Torino contro il Como per 1-5, l’unica nota positiva è arrivata da Nikola Vlasic, che ha ritrovato la via del gol segnando il suo primo centro stagionale (l'ultima rete era arrivata con il Modena in Coppa Italia). L’attaccante croato si conferma rigorista della squadra e mostra continuità anche a livello internazionale: durante la sosta con la sua nazionale ha realizzato due reti, confermando uno stato di forma incoraggiante. Nonostante il risultato pesante, Vlasic ha comunque fornito una prestazione discreta, soprattutto nel primo tempo, provando a dettare ritmo e creare occasioni.

I numeri della gara di Vlasic — Dal punto di vista statistico, Vlasic ha completato 12 passaggi su 19, con una precisione del 63%, un dato leggermente al di sotto delle sue medie abituali. Ha effettuato 2 tiri, di cui uno nello specchio della porta, e ha toccato il pallone 42 volte, perdendone 17 e subendo 3 falli. Il dato dei dribbling mostra una certa cautela offensiva, con un solo dribbling riuscito su tentativo, ma la presenza costante in zona palla evidenzia la sua disponibilità a partecipare al gioco anche in condizioni difficili.

Contributo difensivo e importanza strategica — Sul piano dei duelli e della fase difensiva, Vlasic ha sostenuto 11 duelli a terra, vincendone 6 e ha effettuato 2 intercetti oltre a un contrasto vinto su due. Questi numeri confermano che, oltre al suo ruolo offensivo, il croato resta un giocatore fondamentale per il Torino anche in fase di contenimento e pressing. Nonostante la serata negativa per la squadra, Vlasic continua a rappresentare un punto di riferimento tecnico e morale, capace di incidere sia a livello realizzativo che nella gestione del gioco.