Torino, con Bonacina precedenti favorevoli

Sfida che rievoca ricordi piacevoli per il giovane arbitro della sezione di Bergamo, quella che lunedì lo vedrà Torino-Como alle 18:30. Kevin Bonacina ha infatti debuttato in Serie A dirigendo proprio una gara del Torino, non allo stadio Olimpico ma al Castellani di Empoli, nel 2024. In quell’occasione mostrò cinque cartellini gialli, di cui tre ai granata, e il match terminò 1-0 per il Torino con il gol decisivo di Ché Adams. Bonacina ha già diretto il Torino in totale quattro volte e i precedenti sorridono ai granata con 3 vittorie ed 1 pareggio totalizzati finora. Gli altri due match furono contro Cagliari e Verona: nella partita contro i sardi, il Torino vinse 2-0, l’unico ammonito fu Zortea, mentre Ché Adams firmò una doppietta da protagonista assoluto. Diverso l’epilogo di Torino-Verona 1-1, disputato il 6 aprile scorso: in quella sfida Adams sbagliò il rigore del vantaggio, il Verona passò in avanti e fu a Elmas segnare il gol del pareggio, mentre Ricci fu espulso nella seconda metà di gara.