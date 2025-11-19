Sfida che rievoca ricordi piacevoli per il giovane arbitro della sezione di Bergamo, quella che lunedì lo vedrà Torino-Como alle 18:30. Kevin Bonacina ha infatti debuttato in Serie A dirigendo proprio una gara del Torino, non allo stadio Olimpico ma al Castellani di Empoli, nel 2024. In quell’occasione mostrò cinque cartellini gialli, di cui tre ai granata, e il match terminò 1-0 per il Torino con il gol decisivo di Ché Adams. Bonacina ha già diretto il Torino in totale quattro volte e i precedenti sorridono ai granata con 3 vittorie ed 1 pareggio totalizzati finora. Gli altri due match furono contro Cagliari e Verona: nella partita contro i sardi, il Torino vinse 2-0, l’unico ammonito fu Zortea, mentre Ché Adams firmò una doppietta da protagonista assoluto. Diverso l’epilogo di Torino-Verona 1-1, disputato il 6 aprile scorso: in quella sfida Adams sbagliò il rigore del vantaggio, il Verona passò in avanti e fu a Elmas segnare il gol del pareggio, mentre Ricci fu espulso nella seconda metà di gara.
IL TEMA
Torino, con Bonacina precedenti favorevoli
L'ultimo precedente: Torino-Genoa 2-1—
La gara diretta dal trentunenne Kevin Bonacina è stata tutto sommato tranquilla, senza episodi che abbiano inciso sull’andamento dell’incontro. Il direttore di gara di Lecco in quell'occasione ha mostrato in totale quattro cartellini gialli, il primo dopo appena cinque minuti quando Frendrup intervenne con un pestone ai danni di Tameze. Analizzando la direzione di gara di Bonacina, qualche protesta da parte dei granata si registrò al trentesimo, quando Simeone controllò un pallone spalle alla porta a centrocampo tra due avversari. L’attaccante argentino venne prima sbilanciato da Ostigard, poi colpito da Masini. Simeone restò a terra, ma l’arbitro non concessee la punizione ai granata, interrompendo successivamente il gioco per sincerarsi delle condizioni del giocatore. Bonacina venne poi chiamato in causa al sessantaquattresimo minuto per il pareggio granata, frutto dell’autogol di Sabelli. Ci fu qualche dubbio sulla posizione di Adams, anticipato nell’occasione dal terzino, sul cross di Pedersen, ma un rapido controllo sciolse ogni perplessità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA