Torino, con Fabbri bilancio in equilibrio: prevalgono i pareggi

Sarà Michael Fabbri a dirigere Torino-Juventus. Il fischietto della sezione di Ravenna ha già arbitrato il Torino in 19 occasioni in carriera. Il bilancio complessivo è equilibrato: 4 vittorie per il Toro, 8 pareggi e 7 sconfitte con Fabbri alla direzione di gara. L'ultimo precedente risale al 1 dicembre 2024, in occasione di Torino-Napoli, match terminato con la sconfitta per 1-0 dei granata. In quell'occasione l'arbitro ha estratto 4 cartellini gialli nei confronti dei granata.

Torino, gli ultimi precedenti con Fabbri

La scorsa stagione il Torino ha incrociato Fabbri in due occasioni. Prima in un Lazio-Torino terminata 2-0 in favore degli aquilotti, dove in quell'occasione estrasse 5 gialli, mentre l'altro precedente risale a Torino-Udinese del 23 dicembre 2023. Il match terminò 1-1 e quella volta Fabbri assegnò 4 cartellini gialli. Nella stagione ancora precedente - 2022/2023 - il Toro ha incrociato Fabbri in occasione dell'ultima di campionato contro l'Inter, persa per 1-0 dai granata di Juric che dissero addio così all'ottavo posto. Fabbri in quell'occasione non convinse a pieno nella gestione di alcuni falli da una parte e dall'altra, tra cui il contatto Ilic-Brozovic che avrebbe dovuto premiare i granata con una punizione dal limite. Per tornare a una vittoria del Torino con Fabbri bisogna risalire invece alla stagione 2021-2022. Torino-Verona, il fischietto della sezione di Ravenna gestisce l'incontro bene se non per un episodio solare che ne avrebbe pregiudicato l'operato se non fosse stato per il Var: minuto 22', Magnani contro Sanabria, il difensore veronese finisce a terra goffamente a pochi passi dall'area di rigore e butta giù l'attaccante granata aggrappandosi vistosamente al pantaloncino. Fabbri sbaglia a non estrarre un rosso solare, Ghersini al Var lo corregge e alla fine il rosso arriva.