Torino, con la Samp è una resa dei conti: senza i tre punti Giampaolo trema

Vincere, per evitare di incappare in un altro record negativo. Questo l’obiettivo del Torino di Giampaolo, che quest’oggi sfiderà la sua ex squadra in un match che vale davvero moltissimo per il prosieguo della stagione. Dopo otto giornate e soltanto 5 punti conquistati, per il tecnico – che fino a questo momento ha sempre ricevuto il massimo appoggio da parte della società – è giunto il momento di trasformare le idee in punti.

PERICOLO – In caso di sconfitta contro la Sampdoria, il Torino farebbe registrare il peggior avvio di stagione in 114 anni di storia. Non è mai accaduto, infatti, che nelle prime nove giornate di campionato i granata abbiano raccolto una vittoria, due pareggi e sei sconfitte. In caso di pareggio oggi pomeriggio, invece, il Torino chiuderebbe la nona giornata di Serie A con 6 punti in classifica: gli stessi della stagione 2002/2003, quando la squadra finì il campionato all’ultimo posto (21 punti) retrocedendo in Serie B. In questa seconda ipotesi cambierebbe solo il modo in cui i sei punti sarebbero raccolti, visto che il Torino nel 2002/2003 fece segnare due vittorie e sette sconfitte.

GIAMPAOLO – Per Giampaolo sarà dunque fondamentale vincere. Vincere per ridare fiducia alla squadra in vista del derby di sabato prossimo e soprattutto per rinsaldare la sua posizione. Di certo, per i motivi sopra elencati, se non arrivasse la vittoria contro i blucerchiati sarebbe difficile non ritenere la posizione del tecnico granata in discussione. Certo, ci sono pur sempre da considerare tutte le attenuanti del caso – da un mercato che si è rivelato tutt’altro che propedeutico alle necessità del mister ad una positività al Covid che lo tiene lontano dalla squadra da ormai 17 giorni -, ma per Giampaolo ed il suo Toro è il momento di raccogliere punti. E non esiste modo migliore di farlo che vincere (possibilmente convincendo) contro la Sampdoria.