Torino, Cairo opta per la continuità: anche Ludergnani resta in sella

Ecco le ragioni per cui Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile del Torino, è stato confermato sino al 2027

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 3 aprile 2025 (modifica il 3 aprile 2025 | 20:16)

La ricerca del talento, la voglia di modernizzare il Settore giovanile e l’attenzione alle strutture. Sono le stelle polari che fino ad oggi hanno guidato l’operato di Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile del Torino appena protagonista di un rinnovo sino al 2027. In sella dall’estate 2021, il direttore emiliano vanta come fiore all’occhiello del suo operato l’approdo in prima squadra di alcuni giocatori da lui pescati per le giovanili, quello che deve essere il primario obiettivo di un vivaio. Oltre a questo, va aggiunto il fatto che il progetto per il Robaldo sta giungendo a conclusione e proprio Ludergnani aveva ritoccato alcuni punti del progetto per rendere il centro sportivo ancora più all'altezza della concorrenza.

Torino, da Njie a Gineitis: i giovani scoperti da Ludergnani — È chiaro però che l'aspetto più importante è il numero di giovani portati in prima squadra. Due scoperte di Ludergnani non solo hanno giocato, ma anche portato punti alla prima squadra: tra Njie e Gineitis parliamo di 4 reti, tutte decisive, che in totale hanno portato 8 punti. Dati da non sottovalutare. Alla corte di Vanoli c’è anche Dembele, terzino destro che spera di potersi affermare in prospettiva. Ci sono poi ragazzi che stanno facendo bene al di fuori del Toro: Jonathan Silva è una scoperta dell'ex Spal e il brasiliano sta brillando in Serie C con il Crotone.

Torino, Cairo conferma in blocco i direttori dell’area sportiva — Insomma, Ludergnani sta creando valore con i giovani scoperti e ha l’obiettivo di rendere sempre più strutturato il settore giovanile, così da permettergli di competere con le big italiane. Un traguardo non facile che può raggiungersi solo con il tempo. Il presidente Cairo ha optato per confermare in blocco tutto il management dell’area sportiva: rinnovo anche per Emiliano Moretti, mentre a inizio gennaio era stato sancito il prolungamento della direzione di Davide Vagnati. I tre lavorano insieme da tempo, ormai si conoscono bene e rappresentano un gruppo di lavoro collaudato. Al netto delle difficoltà incontrate quest’anno dalla squadra Primavera, per le quali è stato deciso un cambio di allenatore a stagione in corso, il bilancio si può dire positivo. A breve arriverà anche il Robaldo e per il responsabile del settore giovanile granata sarà un'arma in più per alzare ulteriormente il livello.