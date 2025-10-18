Alla vigilia di Torino-Napoli, gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2025/2026, il tecnico granata Marco Baroni ha risposto ad alcune domande nel corso della consueta conferenza stampa prepartita. I granata, reduci da tre sconfitte, due pareggi e una vittoria all'esordio, puntano a invertire la rotta al primo appuntamento dopo la sosta. Di fronte al Toro, i campioni in carica del Napoli di Antonio Conte, in questo momento in vetta alla classifica di Serie A a 15 punti.
il tema
Torino, contro il Napoli Baroni punta sul grande ex Simeone
Nel corso della conferenza stampa Marco Baroni ha parlato anche dell'attacco granata e in particolare di Giovanni Simeone. Il tecnico granata ha affermato: "Ho sempre apprezzato Simeone quando lo vedevo nelle immagini o lo trovavo, è un ragazzo che dà tutto in ogni cosa che fa. Mi ritengo fortunato a poterlo allenare". Molto probabilmente contro il Napoli toccherà ancora a Giovanni Simeone dall'inizio, con Baroni che si affiderà al centravanti argentino per cercare di riuscire a strappare qualche punto contro la sua ex squadra. Il Cholito ha già sfidato due volte il Napoli da avversario siglando 4 gol prima di approdare nella città partenopea: 3 gol con la Fiorentina nella stagione 2017-2018 e 1 gol con l'Hellas Verona durante la stagione 2021-2022. Inoltre, l'argentino ha totalizzato 6 gol e 2 assist contro le sue ex squadre (4 gol e 1 assist contro il Genoa, 3 gol contro la Fiorentina, 1 assist contro il Cagliari).
