Torino, contro la Lazio ci sarà Lazaro: Vanoli può tornare subito al 4-2-3-1

Contro l’Empoli Vanoli era stato obbligato a una sorta di 4-3-3 che non aveva funzionato e aveva messo in difficoltà anche Vlasic. Se il croato non gira, ormai si sa, anche la squadra fatica. Poi l’ingresso di Lazaro per gli ultimi 30 minuti abbondanti di gara aveva permesso il ritorno al 4-2-3-1 e da lì la gara è stata vinta. Tra l’austriaco che ha portato le sue caratteristiche e Vlasic come trequarti, la squadra aveva svoltato. Non è neanche un caso che a decidere la gara fosse stato proprio il croato una volta tornato nel suo ruolo naturale.

Per questo motivo con Lazaro in campo dal primo minuto sarà un altro Toro e il suo rientro da titolare è un’ottima notizia per svariati motivi. Oltre a quello tattico e numerico del modulo, c’è anche una questione di equilibrio. L’austriaco in avanti dà una mano e arriva sul fondo per crossare, poi è fondamentale in difesa e nel lavoro di marcature preventive. Insomma con lui il Toro da quel lato del campo funziona perché c’è Lazaro, ma un’alternativa in questo momento non c’è. Questo non è solamente un tema tecnico e tattico di attualità, ma che si lega anche al mercato estivo. Lazaro è in scadenza, ma il Torino ha l’opzione di rinnovo per un’altra stagione a suo favore. Un’alternativa comunque tornerebbe utile e per questo in estate uno dei focus del club granata potrebbe proprio essere il vice Lazaro.