Torino contro le ultime in classifica: il dato che non tranquillizza

Il Toro con l'ultima in classifica ha vinto solo 2 delle ultime 10 gare in Serie A e il Monza in casa non segna da due gare di fila

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 1 marzo - 06:20

Il Toro e le squadre ultime in classifica, un trend ampiamente negativo da tempo. Contro il Monza poi si aggiunge l'orario, che rappresenta quasi un tabù per i granata, che non vincono dal 14 maggio 2023 quando furono ottenuti i 3 punti in casa del Verona. Da quel momento 4 pareggi (2 per 0-0 la scorsa stagione, più quelli contro Udinese e Fiorentina di quest'anno) e 2 sconfitte (contro Inter nel 2023/24 e Lazio 2024/25). Insomma sono tanti i dati che non permettono particolare ottimismo in casa Toro, ma attenzione perché anche per il Monza ci sono dati storici non incoraggianti.

Il Torino e il trend contro le ultime in classifica — Le ultime 10 sfide dei granata contro la squadra in quel momento ultima in classifica hanno trend ampiamente negativo: 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente è proprio il già citato 0-0 casalingo contro la Salernitana della passata stagione. Una sfida nota anche per la nascita delle frizioni tra Juric e la tifoseria granata (ma questa è un'altra storia). Insomma i dati confermano quanto spesso viene detto: il Toro contro l'ultima in classifica perde spesso la chance di fare punti utili per la propria situazione. Contro il Monza Vanoli e i suoi ragazzi dovranno invertire un trend ampiamente negativo. Il tabù dell'ultima classificata deve spezzarsi e la sensazione è che possa succedere proprio per il lavoro del tecnico granata. Vanoli ha inculcato una mentalità da lottatori ai suoi ragazzi, che nel 2025 hanno perso solamente contro il Bologna pur avendo affrontato diverse big del campionato.

Il Monza e i dati storici: i brianzoli rischiano seriamente la B — Dall'altra parte ci sarà un Monza chiamato a una delle ultime chance per darsi speranza in ottica futura. Nonostante l'ottimismo di Castrovilli, i brianzoli pagano una stagione deludente e resa confusionaria dai cambi in panchina dell'ultimo periodo. I numeri confermano quanta fatica stia facendo la squadra di Nesta anche solo a rendersi pericolosa. Nelle ultime due partite giocate all'U-Power Stadium, infatti, sono stati segnati 0 gol. Nella sua storia il Monza non è mai rimasto a secco per più di due gare consecutive davanti al proprio pubblico e dall'altra parte c'è un Toro che sta ritrovando anche solidità. Poi ci sono i dati storici che rendono preoccupante la situazione dei brianzoli. Nell'epoca dei tre punti a vittoria solamente il Crotone di Davide Nicola si è salvato quando i punti alla 26° giornata erano appena 14. Insomma quella di domenica per il Monza dovrà per forza di cose essere la partita della vita.