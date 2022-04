Torino, contro lo Spezia si è tornati sotto la soglia dei 10 mila tifosi

Il dato degli spettatori presenti nella sfida di oggi contro lo Spezia è di nuovo in calo

Nel match odierno contro lo Spezia il Toro è tornato alla vittoria casalinga dopo più di 3 mesi. Una nota stonata per i granata è stata però l’affluenza allo stadio. Contro la società ligure erano presenti 8333 tifosi allo stadio Olimpico Grande Torino. L’incasso totale dalla vendita di questi tagliandi è stato pari a 125751 euro. Dopo le ultime partite casalinghe in cui erano presenti più di 10 mila tifosi si è tornati a registrare un numero inferiore. Contro l’Inter i tifosi presenti erano 15363 mentre contro il Milan erano 23472. Numeri decisamente più importanti ma anche dovuti all’importanza dell’avversario. Le cause possono essere dovute a delle condizioni climatiche avverse che c’erano oggi a Torino e al poco appeal che può avere una sfida contro lo Spezia.