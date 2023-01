Torino, dal mercato al campionato: cosa ci si può aspettare dal 2023

Cosa aspettarsi dal 2023 del Torino? Questa è la grande domanda che bisogna porsi poche ore dopo il brindisi per l'avvio di un nuovo anno solare. In primo luogo sarà una prima parte di anno più lunga del solito considerato che l'ultima parte di 2022 causa Mondiale è stata caratterizzata da appena 15 giornate di campionato (tendenzialmente si era abituati a raggiungere almeno la diciassettesima o diciottesima giornata). Sicuramente sarà un anno di saluti e di arrivi, di vittorie e di sconfitte. Ma, ragionando realisticamente, cosa può succedere in questo nuovo anno?