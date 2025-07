Torino, cosa serve per completare la difesa? Numericamente manca solo…

Il concetto lo stiamo evidenziando da alcuni giorni: la difesa del Torino numericamente è quasi a posto. Lo si può dire a maggior ragione dopo i primi allenamenti osservati a Prato allo Stelvio in Val Venosta, sede del ritiro estivo dei granata. Marco Baroni non proporrà più come laterale difensivo destro Sebastian Walukiewicz e non proporrà più come esterno offensivo Valentino Lazaro; i due saranno dirottati rispettivamente nel cuore della difesa a quattro e nel ruolo di laterale difensivo destro. Dal punto di vista della corsia di destra, nel ruolo di terzino, ci sono quindi tre opzioni: la prima rappresentata da Lazaro, la seconda da Marcus Pedersen e la terza da Ali Dembele (ovviamente l'ordine non segue una gerarchia prestabilità ma soltanto un aspetto anagrafico). Sul fronte opposto c'è invece il tassello mancante, almeno aritmeticamente, della retroguardia granata. A sinistra figura un solo terzino: Cristiano Biraghi. Al momento Baroni sta provando come alternativa all'ex capitano della Fiorentina Adam Masina, unico centrale difensivo adattabile a sinistra essendo mancino. Masina è però una soluzione provvisaria, quindi è fondamentale pensare a un sostituto di Biraghi.