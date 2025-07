Torino-Cremonese 4-1, Nicola: “Ho già visto il calcio relazionale di Baroni”

Le parole del tecnico della Cremonese dopo l'amichevole della sua squadra contro il ritiro a Prato allo Stelvio in Val Venosta

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 26 luglio - 18:41

Le parole del tecnico della Cremonese Davide Nicola dopo l'amichevole che ha visto la sua squadra affrontare il Torino a Prato allo Stelvio in Val Venosta. La Cremonese è uscita sconfitta 4 a 1 a fronte però di un buon primo tempo.

Questa sconfitta è una sirena?“Non esageriamo. Commetteremo degli errori e continueremo a farlo ancora per un po’ di tempo. Non è che una squadra abituata a un’altra categoria può competere subito su tutti i livelli. Nel primo tempo ho visto un buon approccio della squadra. Noi dovremo essere pronti fisicamente, avremo bisogno di un periodo di adattamento e bisogna prendere consapevolezza di cosa serve per migliorare la rosa. Sappiamo tutti che la nuova categoria impone scelte diverse e la società è al lavoro con il sottoscritto”.

Ha cambiato parecchio la sua squadra tra primo e secondo tempo, anche nei concetti. Ha iniziato con il blocco dello scorso anno e poi è passato a novità...“Approcciarci a una squadra come il Torino ci aiuta a capire la categoria. Nel primo tempo abbiamo usato una squadra che segue alcune idee di gioco. Nel secondo tempo abbiamo cercato delle soluzioni alternative ma siamo in fase di costruzione. Dobbiamo essere sognatori e ambiziosi ma anche realisti. Se non puoi stare dietro ai 400 watt al Tour ti stacchi, lo stesso accade nel calcio. Arriveranno tanti giocatori nuovi”.

Come ha visto il Torino?“Conosco bene Baroni, è un allenatore che ha fatto la gavetta. Arriva da allenare gruppi forti, come l'ultimo della Lazio. Ho già visto che ha sperimentato. Ho visto un Torino che propone un gioco relazionale, in cui è fondamentale l'interscambiabilità dei ruoli. Ho anche visto una bella gestione della palla che porta tanti uomini sulla linea di difesa avversaria”.