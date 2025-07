Torino-Cremonese 4-1: perla di Ilic ad aprire, poi i granata dilagano

Si è chiuso ufficialmente il ritiro 2025 del Torino a Prato allo Stelvio con la seconda amichevole stagionale della squadra di Marco Baroni

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 26 luglio - 17:49

Buone risposte sotto la pioggia per il Torino. Vittoria per 3 a 1 contro la Cremonese di Davide Nicola. Nel primo tempo la formazione al momento considerata "tipo" da mister Marco Baroni si è portata sul 2 a 0, prima di incassare il gol di De Luca. Da segnalare il gol meraviglioso di Ilic (gesto tecnico eccezionale) e la rete da opportunista di Adams. Nel secondo tempo, con un Torino completamente rivisto negli interpreti, è Tameze a rimettere le cose a posto con un colpo di testa sugli sviluppi di corner. Nel finale anche Bianay Balcot si iscrive al tabellino capitalizzando l'assist di Dembele. L'amichevole contro la Cremonese ha concluso ufficialmente il ritiro estivo del Torino, iniziato lo scorso 14 luglio. A Prato allo Stelvio il periodo di allenamenti della squadra granata si era aperto con il pareggio per 1 a 1 contro l'Ingolstadt sabato scorso. Niente partita per Ngonge e per Anjorin, entrambi non presenti in panchina. I granata puntano sull’11 annunciato con Paleari in porta, Coco e Masina centrali; Casadei affiancato da Ilic. Sanabria sotto punta, Vlasic a destra, Lazaro a sinistra e Adams perno centrale. Per la prima Cremonese di Nicola consolidato 3-5-2 con Bonazzoli e De Luca in avanti.

Il riassunto del primo tempo: Paleari eccezionale su Ravanelli e Bonazzoli — La prima opportunità per il Torino al 3’ con Pedersen sulla destra: imbucata di Vlasic, corsa dell’ex Sassuolo e diagonale fuori di poco. Il palleggio del Torino funziona e al 6’ va al tiro da fuori area Vlasic dopo una bella manovra condotta da Casadei. Pedersen si conferma in condizione al 9’ quando si prodiga in una nuova discesa sulla destra (in mezzo non sono pronti a recapitare la sfera). Pedersen spinge ma dalla sua parte prova a farsi vedere anche la Cremonese con Azzi: al 14’ si accentra e scarica un bel tiro sul primo palo, si deve distendere Paleari. Pochi istanti dopo Paleari è prodigioso sugli sviluppi di corner: Ravanelli anticipa tutti sul primo palo e di testa chiama al super intervento l’ex Benevento. Al 17’ la perla del ritiro granata: pallone messo fuori dalla difesa della Cremonese, Ilic si coordina e inventa un gol pazzesco, da vedere e rivedere. Al 27’ pasticcio di Folino che perde un pallone deleterio sulla pressione di Lazaro, per il Torino è tutto troppo semplice: Lazaro da Adams, dribbling e portiere messo a sedere per il 2 a 0. Al 35’ la Cremonese accorcia le distanze. L’errore è di Casadei che perde un brutto pallone a metà campo provocando la ripartenza dei ragazzi di Nicola. Collocolo firma l’assist vincente per l’ex granata De Luca, bravo nell’incornata. Il finale di tempo è tutto della Cremonese: al 37’ un altro ex della gara come Bonazzoli chiama alla terza parata della gara Paleari. Al 43’ ancora Azzi protagonista sulla sinistra, il suo suggerimento attraversa tutta l’area di rigore senza trovare la zampata vincente. Dopo poco il Torino sbaglia la costruzione dal basso, Paleari consegna a Collocolo che sciupa la sfera del 2 a 2.

Nel secondo tempo rivoluzione: 3-4-2-1 con Cacciamani e Gineitis dietro a Gabellini — La ripresa inizia con una rivoluzione in casa Torino. 3-4-2-1 per Baroni con Maripan centrale di difesa, Mullen a sinistra e Ismajli a destra. A tutta fascia Dembele e Bianay Balcot, in mediana Ilkhan e Tameze. Cacciamani e Gineitis a supporto di Gabellini. Ed è proprio Gineitis a battere l'angolo vincente al 4' per l'incornata del 3 a 1 di Tameze. A quarto d'ora del secondo tempo Nicola attinge dalla panchina ed effettua ben 4 cambi. Nemmeno un minuto, appena entrato in campo, Johnsen sfiora il 3 a 2; riceve palla da dentro l'area di rigore e cerca il diagonale, ancora presente Paleari in tuffo. Su Prato allo Stelvio nel corso di tutto il secondo tempo piove abbondantemente e i ritmi ne risentono. Anche con le "seconde linee" il Torino prosegue nel proprio palleggio e porta avanti alcuni principi su cui Baroni ha insistito in Val Venosta. Al 27' bella conclusione dalla distanza di Gabellini, si distende Nava. Passano due minuti e il Torino cala il poker. Dembele verticalizza bene per Bianay Balcot che di fronte a Nava resta freddo e lucido. A un quarto d'ora dalla fine Popa rileva Paleari, poi un ispirato Bianay Balcot va vicino alla doppietta con un tiro a giro da dentro l'area. Al 38' altro corner per il Torino, questa volta è Ismajli di testa a primeggiare senza però trovare lo specchio. Non succede più nulla: il Torino vince 4 a 1 l'amichevole contro la Cremonese e termina con il sorriso il ritiro di Prato allo Stelvio.