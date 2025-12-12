Torino-Cremonese, gli ex della sfida: da Nicola a Sanabria, passando per Bonazzoli

Sabato pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15:00, il Torino affronta la Cremonese in una sfida dal sapore particolare per diversi motivi. Oltre al fatto che sarà la prima partita del Torino dopo una mini-rivoluzione (esonerato il ds Vagnati ed al suo posto Petrachi) il match porta con sé un filo narrativo intenso per i tifosi granata: sulla panchina degli avversari siede infatti un ex allenatore del Toro e ben quattro ex giocatori granata, tutti legati da un passato recente in maglia granata e oggi protagonisti opposti. Analizziamo i protagonisti del match.