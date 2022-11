Torino, dopo 15 giornate è il quarto rendimento del decennio. Ma i gol fatti…

Dal punto di vista realizzativo soltanto due squadre granata nell'ultimo decennio hanno fatto peggio, entrambe erano formazioni di Ventura

Andrea Calderoni

Dopo quindici giornate negli ultimi dieci anni vissuti in Serie A il Torino dove si collocava? Quale era stato il suo andamento? Considerato che in questa stagione le prime quindici giornate rappresentano lo spartiacque tra la prima e la seconda parte del campionato, con nel mezzo i mondiali in Qatar, è il momento giusto per compiere alcune riflessioni. Come sottolineato in un precedente articolo, nella scorsa stagione gli uomini di Ivan Juric erano tredicesimi con 18 punti, oggi sono invece noni a quota 21. I numeri attuali del Torino dicono che sono maturati sei successi, tre pareggi e sei sconfitte. I gol fatti sono stati 16, mentre quelli subiti 17. Questa è la base di partenza, attraverso la quale ci addentriamo per analizzare l'andamento dell'ultimo decennio.

Mihajlovic il migliore nelle prime 15 giornate: 25 punti, 4 in più degli attuali — Il miglior posizionamento in classifica dopo quindici turni resta il sesto posto della stagione 2018/2019, quando erano stati totalizzati 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Quel Torino era comandato dalla panchina da Walter Mazzarri e cambiò ulteriormente passo nel girone di ritorno, ottenendo uno straordinario settimo posto conclusivo con 63 punti totali all'attivo. Dal punto di vista dei punti, invece, il miglior Torino è stato quello formato 2016/2017: 25 punti in quindici giornate. Quella era la squadra di mister Sinisa Mihajlovic, che però rallentò sensibilmente nella restante parte del torneo, cogliendo 53 punti complessivi, i quali valsero un nono posto. Tra l'altro il Torino in quelle prime quindici giornate segnò a raffica (31 reti, una media superiore ai due gol a partita) e mai in nessun altro campionato si sono toccate simili cifre nel primo scorcio stagionale. Ad esempio, se rapportiamo le 31 reti della gestione Mihajlovic alle 16 attuali notiamo una considerevole differenza. Nel 2016/2017 il Torino era settimo dopo i primi quindici incontri e la stessa cosa si era verificata nel 2013/2014 con Gian Piero Ventura in panchina, nel secondo anno di Serie A. In quel caso erano 19 i punti, frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte; quel Torino si classificò settimo ed entrò in Europa League con 57 punti, ma all'altezza cronologica considerata in quest'analisi aveva due punti in meno rispetto all'attuale.

Torino, negli ultimi 10 anni solo due volte con meno gol — Sopra la soglia dei 21 punti attuali, oltre alle due stagioni già ricordate (2018/2019 e 2016/2017), bisogna annoverare anche la 2015/2016, l'ultima di Gian Piero Ventura, quando erano stati 22 i punti totalizzati in quindici giornate, frutto di ben 6 successi. Quel Torino era stato molto equilibrato con 21 gol fatti e 19 subiti. Sotto la soglia dei 21 punti ci sono tutte le altre stagioni, a partire da quella scorsa. In ordine decrescente: 20 punti nel 2019/2020 con Walter Mazzarri e nel 2017/2018 con Sinisa Mihajlovic; 19 punti nel già ricordato 2013/2014; 16 punti nel 2012/2013 nella stagione del ritorno in Serie A con Gian Piero Ventura in panchina; 14 punti nel 2014/2015 sempre con Gian Piero Ventura, quando il Torino dovette gestire il doppio impegno, ovvero Europa League e Serie A; 11 punti nel 2020/2021 con Marco Giampaolo. Quest'ultimo dato rappresenta il punto più basso del decennio del Torino e anche la salvezza ottenuta fu particolarmente sofferta, in modo non dissimile da quanto si verificò dodici mesi prima. Nel 2020/2021 dopo quindici giornate il Torino aveva vinto appena due partite e aveva incassato la bellezza di 32 gol (oltre due a gara). L'unico dato positivo era quello dei gol all'attivo, 25, ben 9 in più degli attuali. In effetti, dal punto di vista realizzativo soltanto due squadre granata nell'ultimo decennio hanno fatto peggio nelle prime quindici giornate rispetto a quella di oggi allenata da Juric. Entrambe erano formazioni di Ventura: 10 gol nel 2014/2015 e 15 nel 2012/2013.