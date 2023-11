Torino, dopo lo svantaggio i granata non sanno reagire: i dati dell’era Juric

Torino, numeri negativi: la vittoria dopo lo svantaggio manca da maggio 2022, percentuali di ko impietose

Nella stagione attualmente in corso il Torino si è trovato in 6 occasioni a dover recuperare un momentaneo svantaggio (in ordine di tempo: contro Bologna, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Milan). Su 6 chances i granata hanno raccolto 5 sconfitte e 1 solo pareggio contro la Roma (1-1, colpo di testa di Zapata). Percentuale di sconfitta dopo aver subito almeno un gol: 83%. La tendenza, come anticipato, non è nuova ma riprende un aspetto che già era visibile nel campionato 2022-2023. In 38 partite il Toro si è trovato in situazione di svantaggio in 17 occasioni; in queste gare dopo essere stato costretto a inseguire ha raccolto 0 vittorie, 6 pareggi (con l'Empoli recuperando due gol di scarto) e 11 sconfitte in queste gare. Quindi nel 65% dei casi è arrivato un ko, nel 35% un pari; resta la costante assenza di vittorie. Va segnalato anche che le volte in cui granata hanno strappato un punto spesso la differenza l'ha fatta Sanabria, a rete in 4 dei 6 pareggi ottenuti. Per trovare una vittoria da situazione di svantaggio bisogna risalire fino alla stagione 2021-2022. Più precisamente al 1 maggio nella sfida del Castellani tra Empoli e Torino: dopo il gol di Zurkowski, sale in cattedra Andrea Belotti che con una doppietta su calcio di rigore (doppio tocco di mano di Stojanov) fa 1-2 per poi chiudere in bellezza con il tris dell'1-3 su assist di Brekalo. Da allora sono passati quasi 19 mesi, nello specifico 1 anno e 212 giorni: un'enormità. In quel campionato il Torino dovette recuperare dallo svantaggio in 16 gare su 38: ottenne 2 vittorie (oltre a quella sull'Empoli va ricordato anche il successo ai danni della Sampdoria in Liguria, 1-2 firmato dai colpi di testa di Singo e Praet), 1 pari e 13 sconfitte. In percentuale: 81% di sconfitte, 6% di pareggi e 12% di vittorie.