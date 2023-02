Torino, dopo San Siro ecco la Cremonese ultima in classifica e senza vittorie

Il Torino deve ripartire per non perdere terreno rispetto alle concorrenti nella corsa al settimo posto in classifica

Federico De Milano

Il Torino è alle prese con una sorta di pausa dal campionato. Per i granata è infatti in corso una settimana particolare e senza partite per ben 9 giorni. I ragazzi di Juric, dopo essere scesi in campo venerdì scorso a San Siro contro il Milan, dovranno attendere fino a lunedì prima di tornare a giocare. Il prossimo avversario del Toro sarà la Cremonese che sarà ospite all'Olimpico Grande Torino per disputare questo match valido per il 23° turno.

Il Toro vuole ripartire dopo la sconfitta col Milan, il treno per l'Europa viaggia veloce — Dopo la sconfitta contro il Milan il Toro può godere di parecchi giorni per preparare la prossima partita, una mini sosta utile per rimettere in equilibrio la squadra dal punto di vista fisico e delle idee. Un calciatore che Juric e tutto il Toro hanno bisogno di recuperare è Nikola Vlasic, che sta vivendo una fase calante dopo il Mondiale. Per i granata sarà importante ripartire bene dopo la sconfitta e portare a casa l'intera posta in palio. I ragazzi di Juric, classifica alla mano, si trovano in una corsa per un piazzamento valido alla qualificazione alle coppe europee. Le avversarie però sono molte, tutte racchiuse in pochissimi punti motivo per il quale è imperativo evitare nel breve periodo di lasciare altri punti per strada. Per sua fortuna il Toro, in questo weekend, non ha perso il settimo posto nonostante lo scivolone del venerdì sera in casa del Milan.

La Cremonese è l'ultima della classe e ancora senza vittore in questo campionato — L'avversario del Toro per riuscire a ripartire e non perdere terreno rispetto alle concorrenti, non è uno dei più complicati. Lunedì sera alle 20:45 in casa granata arriverà la Cremonese ultima in classifica e priva di successi nella Serie A 2022/23. Ciò non significa che Juric e i suoi ragazzi potranno sottovalutare l'impegno contro la formazione grigiorossa. La Coppa Italia è un chiaro indice delle potenzialità di questa Cremonese che è arrivata alle semifinali (a differenza del Toro) dove affronterà in una doppia sfida la Fiorentina, proprio colei che ha eliminato i granata. Un altro campanello d'allarme per Buongiorno e compagni può scattare se si pensa ad un precedente di alcune settimane fa. Il riferimento è alla partita del 4 gennaio scorso che il Torino ha pareggiato 1-1 in casa contro il Verona, allora ultimo in classifica. Questo può essere un ottimo motivo per incentivare i granata a lavorare sodo nel corso di questa mini sosta per evitare brutte figure nel match di lunedì sera.