Torino e gli infortuni muscolari: Pellegri l’ultimo della lista

Il Torino ha cominciato questa nuova stagione con un problema da affrontare che si sta rivelando non particolarmente facile da risolvere. Si parla degli infortuni muscolari, che in queste prime sette partite di campionato sono stati presenti, togliendo dal palcoscenico diversi protagonisti granata, costringendo Juric a trovare delle soluzioni alternative per sopperire a queste mancanze.

NOVE - Nella giornata di ieri Pellegri è tornato anzitempo dal ritiro con la sua Nazionale Under 21 per un infortunio muscolare di cui ancora non si conosce la precisa entità e di cui ovviamente si attenderanno gli esami specifici. Quello dell'attaccante è il sesto infortunio muscolare della stagione granata: il primo fu di Mergim Vojvoda (lesione di primo grado al retto femorale sinistro), che ha saltato infatti anche la prima di campionato: il terzino adesso è di nuovo fermo, dato che il 17 settembre è incappato in un altro problema muscolare (lesione moderata al bicipite femorale destro). Più tardi troviamo Miranchuk (lesione al bicipite femorale della coscia destra), non ancora rientrato e fermo dal 13 agosto, poi Singo (sovraccarico muscolare nella regione posteriore del ginocchio destro) che ha saltato rispettivamente 2 partite. Infine il terzultimo (prima di Pellegri e Vojvoda) a fermarsi è stato Ricci (interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra), non ancora tornato a disposizione di Juric e con già 4 gare non disputate.