Torino e stadio, il sindaco conferma: “Prorogata la concessione di 18 mesi”

Il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel consueto appuntamento radiofonico in onda sulle frequenze di To Radio, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione legata allo Stadio Olimpico Grande Torino. Lo Russo, che qualche mese fa ha incontrato segretamente a pranzo Urbano Cairo per discutere della questione Stadio, ha confermato che la proroga per la concessione dell'impianto è stata estesa per altri 18 mesi, fissando una nuova scadenza nel 2026: "Sperando ovviamente venga accolta la mia richiesta, abbiamo prorogato per 18 mesi la concessione attuale. Peraltro tutte le sentenze italiane dicono che non si può andare in proroga di concessione in via ordinaria, perché bisogna fare le gare. Abbiamo fatto questa estensione proprio in virtù di questa indeterminatezza. E per garantire ovviamente le condizioni al Torinoper essere tranquillo sul prossimo campionato. E nel frattempo vedremo…".