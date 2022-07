Torino, ecco l’Apollon: granata faccia a faccia con i campioni di Cipro

Dopo aver sfidato i campioni di Turchia, gli uomini di Juric affronteranno i vincitori dell'ultimo campionato cipriota

Luca Bonello

Ultima amichevole austriaca per il Torino, che, oggi - mercoledì 27 luglio -, alle ore 18:00 scenderà in campo a Seekirchen contro l'Apollon Limassol. Per i granata sarà l'ennesimo test di preparazione alla stagione, 4 giorni dopo la vittoria contro il Trabzonspore 3 giorni prima dell'ultimo test match contro il Nizza, in programma sabato 30 luglio all'Allianz Riviera.

Ecco l'Apollon Limassol: altri campioni nazionali sulla strada del Torino

Dopo i campioni di Turchia, il Torino si appresta quindi ad affrontare i campioni di Cipro. L'Apollon Limassol è infatti la squadra che nello scorso giugno ha conquistato il campionato nazionale, staccando di 4 punti l'AEK Larnaca. La rosa non vanta nomi di spicco, ma può contare su alcuni giocatori interessanti come l'esterno Ioannis Pittas, l'icona del club (sta per iniziare la sua ottava stagione con l'Apollon), il trequartista ex PSG e Chievo, Hervin Ongenda, e la punta centrale Rangelo Janga, ex Astana con già una buona esperienza a livello internazionale. Per l'Apollon l'inizio ufficiale dell'annata 2022/2023 sarà con il botto: il 12 agosto è in programma la Supercoppa di Cipro con l'Omonia Nicosia.

Ciprioti in cerca della prima vittoria in amichevole

In queste prime uscite stagionali l'Apollon Limassol non ha particolarmente brillato. Nelle tre amichevoli sinora disputate infatti, i ciprioti non hanno mai centrato la vittoria. Il 10 luglio l'Apollon ha perso 1-0 contro i connazionali del Doxa Katokopias (arrivati terzultimi nell'ultimo campionato di Cipro), il 17 ha poi pareggiato 3-3 contro gli ungheresi del Mezokovesd Zsory (squadra anch'essa arrivata terz'ultima nel campionato nazionale e che pochi giorni fa ha sconfitto 3-2 in amichevole il Mlada Boleslav) e infine il 22 ha perso 2-3 contro lo Slovan Liberec, squadra ceca che lo scorso anno ha chiuso il campionato a metà classifica. Insomma, questo precampionato non ha dato grandi soddisfazioni a livello di risultati all'Apollon Limassol, una squadra che quindi scenderà in campo contro il Torino vogliosa di interrompere e invertire questo trend negativo.