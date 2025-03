Torino-Empoli 0-0 al 45′: meglio gli azzurri nella prima metà di gara

Primo tempo intenso ma con poche occasioni all'Olimpico-Grande Torino. I granata non riescono ad imporre facilmente il proprio gioco: davanti c'è un Empoli attento in fase difensiva e veloce nelle verticalizzazioni. I toscani devono ottenere la salvezza e si giocano punti pesanti questa sera: nel primo tempo sono loro a farsi preferire. Vanoli opta per un cambio di modulo per sopperire all'assenza di Lazaro, che si è sentita particolarmente in questa metà di gara.

Torino-Empoli, il primo tempo: granata in difficoltà

Dopo il minuto di silenzio in memoria del compianto Riccardo Agabio, comincia la gara. Al 3' minuto momento di difficoltà per Gineitis: il lituano prende una pallonata in faccia e necessita dell'intervento dei medici, ma poco dopo rientra in campo senza problemi. I granata patiscono nei primi minuti di gioco. Al 7' in occasione di un retropassaggio molto rischioso di Maripan, Vanja è costretto ad uscire fin fuori la sua area. All'11' primo tiro dei granata verso la porta di Silvestri, che non si fa trovare impreparato. Tre minuti dopo nuova occasione per i granata: è il turno di Biraghi, che, imbeccato da Elmas, va al tiro. La conclusione termina fuori. Risponde l'Empoli al 15': va di testa Sambia, ma il suo tiro è deviato e diventa facilmente preda di Vanja. Al 20' ci prova Gyasi: gli azzurri costruiscono verticalmente ed arrivano in porta, ma Milinkovic respinge. Vlasic al 25' va alla conclusione: tiro deviato e calcio d'angolo. Il Torino nei minuti successivi rimane in avanti. Sul cross di Biraghi al 27' è Coco a dare l'illusione del gol con un tiro che finisce sull'esterno della rete. Al 31' Adams conquista una punizione dal limite mettendo in difficoltà Ismajli. Gineitis calcia, però, altissimo. Sambia conclude al 36': da ottima posizione, dopo il cross di Pezzella, non riesce a tirare verso la porta. L'Empoli si fa rivedere in avanti dopo un momento di difficoltà. Al 42' Adams tenta il tiro dopo un passaggio di Gineitis. Lo scozzese viene fermato da Silvestri, ma il lituano era in fuorigioco: gioco fermo. Un minuto dopo Gineitis colpisce di testa dal centro dell'area dopo un cross di Biraghi, ma l'azione si conclude con un nulla di fatto. L'Empoli finisce in avanti il primo tempo: nuovo cross pericoloso, ma era fallo su Vanja.