Torino-Empoli 0-0: palo, Var, Vicario. Porta ospite stregata al 45′

Un paio di novità per Juric (oggi sostituito in panchina da Paro per squalifica) rispetto all'undici anti-Napoli. Il tecnico per Schuurs difensore centrale al posto di Buongiorno, al suo fianco ci sono Djidji e Rodriguez. In mezzo ancora Lukic e Linetty. Sulle fasce non c'è Singo, in panchina per scelta tecnica: a destra va Aina, a sinistra Lazaro. Sulla trequarti, come da programma, i titolari sono Miranchuk e Vlasic, con Radonjic pronto ad entrare nella ripresa. Di punta c'è Sanabria. L'Empoli dal canto suo deve fare i conti con la condizione non perfetta di Satriano e Stojanovic. Davanti c'è Lammers accompagnato da Cambiaghi e Bajrami.

Il Toro parte subito forte, con una conclusione velenosa di Aina che costringe Vicario ad una parata bassa e non facile per il terreno reso scivoloso dalla forte pioggia. I granata però sono protagonisti di una partenza decisamente diversa rispetto a quella vista contro il Napoli. Al quinto minuto è l'altro esterno, Lazaro, che prova a mettersi in mostra: servito da Vlasic, conclude col destro alto sopra l'incrocio. Una bella iniziativa. Dopo 8 minuti grande occasione sui piedi di Vlasic: imbeccato perfettamente da un lancio di Lazaro, calcia con il destro però a lato. Al decimo minuto Fourneau decide di estrarre il cartellino rosso per Sanabria, ma il fallo in attacco era oggettivamente al massimo da ammonizione: il VAR lo chiama al monitor, permettendo all'arbitro di riformulare la decisione convertendo il cartellino da rosso a giallo. Al quarto d'ora anche l'Empoli entra in partita: bella discesa di Bajrami, che salta Linetty con un "tunnel" e ottiene solo un calcio d'angolo con la sua conclusione. Ma l'intensità del Toro è superiore e i granata giocano quasi a una porta sola. Al minuto 20 Vicario sfodera una parata super: ancora Vlasic con il sinistro, questa volta da fuori area, costringe il portiere ad un intervento incredibile. Il Toro va vicinissimo al vantaggio di nuovo. Al 23' è il palo che ferma Vlasic: colpo di testa su cross perfetto di Aina, che non entra per questione di millimetri. Un Toro sfortunato ma molto propositivo. Dopo quattro minuti il Torino troverebbe finalmente il vantaggio: dopo un intervento clamoroso ancora di Vicario, Miranchuk si ritrova una palla vagante servita da Aina e colpisce di testa insaccando: il VAR però interviene per un fuorigioco di Sanabria ad inizio azione e quindi l'esultanza dello stadio viene soffocata. A 10 minuti dala fine del primo tempo è sui piedi di Sanabria la palla dell'1-0: bellissima palla di Aina per il centravanti che non controlla e spreca una grande chance. A minuto 43, altro gol annullato al Toro: ancora Sanabria servito benissimo, scavalca il portiere con uno scavetto, ma tutto viene annullato per fuorigioco. Fourneau fischia la fine del primo tempo: un bellissimo Toro deve trovare a tutti i costi il modo di concretizzare la superiorità.