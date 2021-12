Torino-Empoli, Pjaca: “Per noi importante fare punti per festeggiare i 115 anni”

Le parole dei protagonisti del match dallo Stadio Olimpico "Grande Torino"

Prima del fischio d'inizio di Torino-Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn Marco Pjaca. Il trequartista granata ha commentato con queste parole il match che andrà in scena alle 18.30 allo Stadio Olimpico: "Sì mi sento pronto, spero di fare una bella prestazione e che faremo un risultato positivo". Quanto è importante vincere? "Per noi molto e festeggiare in modo giusto i 115 anni. Faremo di tutto per fare punti". E il rapporto con Juric: "Ha un rapporto professionale con tutti i giocatori. Sono molto contento di come stanno andando le cose"