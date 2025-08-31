Torino-Fiorentina 0-0, Asllani in conferenza: “Stanco, ma sto bene. I tifosi…”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del centrocampista al termine della sfida con la Fiorentina

Matteo Curreri 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 21:46)

Al termine della sfida tra Torino e Fiorentina, valida per la seconda giornata di campionato, Kristjan Asllani è intervenuto in conferenza stampa per fornire un commento sul match. Di seguito le risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze allo Stadio Olimpico Grande Torino.

"Oggi sono stanco era da tempo che non avevo minuti. Ho avuto un problema ma ho retto fisicamente. Sono contento che dopo il 5-0 siamo stati squadra dall'inizio alla fine".

Qual è stato l'impatto con il mondo granata?

"I tifosi sono liberi di fare ciò che vogliono. Noi cerchiamo sempre di dare una vittoria ai nostri tifosi, ma penso che la squadra abbia fatto una buona partita. Sono contento di essere a Torino, la società mi ha cercato e penso sia la piazza giusta per me".

Sei stato accostato in passato alla Fiorentina?

"No, non ho ricevuto la chiamata della Fiorentina. Ci sono state diverse squadre, è ovvio, ho voluto scegliere con calma e ho scelto la piazza in cui credo che io possa dare il meglio di me".

Ti mancava il campo?

"Venire la domenica con la sensazione di partire dall'inizio è una bellissima sensazione. Era il tempo di cambiare per tutti. Dopo 3 anni era dura trovare spazio e Torino è il posto perfetto".

Pensi il Toro sia la piazza adatta per crescere in zona gol?

"Ci sono le punizioni e voglio tornare a fare gol. Quei 4-5 gol a stagione li posso fare, devo migliorare. Ma quella di oggi è stata soprattutto una partita difensiva, dovevo marcare Gudmundsson. Ma è stata una buona prestazione"

Ti senti di non essere di passaggio, ma di essere un giocatore del Toro?

"Chiunque pensa di restare a lungo quando arriva in una società, poi chiaramente ci sono dinamiche di mercato. Io ora penso a soddisfare il presidente e la piazza che mi hanno voluto e cercherò di dare il massimo per questo"