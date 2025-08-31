Torino-Fiorentina, contestazione della Maratona contro squadra e società

Clima di contestazione nella prima frazione del match contro la Fiorentina allo Stadio Olimpico Grande-Torino, che segna l'esordio in campionato in casa dei granata. Già dai primi minuti si è sviluppata la contestazione dal parte della Curva Maratona rivolta non solo alla società, ma anche alla squadra di Baroni. Intorno al 10', accompagnate dal coro "Urbano Cairo devi vendere" e dai fumogeni, sono comparse delle scritte contro squadra e società. "Fuori i cog###" campeggia sulla balconata del terzo anello. Nel secondo, si può leggere "Basta umiliazioni", "Società di m####", "Ci avete rotto il c####", "Vergogna", "Squadra senza co#####". Questa dunque è la risposta del tifo granata alla pesante umiliazione di San Siro, che alimenta una contestazione contro la società già avviata almeno dalla scorsa stagione. Il clima negativo verso la squadra è proseguito per tutta la ripresa e a fine gara, quando i giocatori si sono avvicinati sotto la Maratona per salutare i tifosi, sono stati respinti con cori poco accoglienti.