Torino-Frosinone 1-1: Zima risponde a Ibrahimovic, parità all’intervallo

Al vantaggio di Ibrahimovic risponde Zima: è 1-1 al termine del primo tempo di Torino-Frosinone, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Partenza in salita per i granata, in svantaggio dopo 4' ma in crescita soprattutto nella seconda parte di tempo.

Le scelte: Gemello tra i pali, si rivede Zima dal 1' — Turnover moderato per Juric, che conferma il 3-5-2 e cambia alcuni effettivi ma senza stravolgere la squadra reduce dalla vittoria di Lecce. La prima novità è tra i pali, dove Gemello rivede per la prima volta il campo in una gara ufficiale dopo l'esordio del gennaio 2022 contro la Fiorentina. In difesa c'è invece Zima nel ruolo di braccetto destro a completare un terzetto difensivo con Buongiorno e Rodriguez. Sugli esterni turno di riposo per Bellanova, con Lazaro che trasloca a destra e Vojvoda che si si posiziona sulla corsia di sinistra. In mezzo al campo resta fuori Ricci: c'è Tameze insieme a Linetty e Gineitis. In avanti confermato Sanabria, Zapata torna titolare per ritrovare la migliore condizione. Di Francesco opta invece per un ampio turnover, tenendo in panchina diversi titolari: in panchina pure il genietto Soulè, trascinatore dei ciociari in campionato.

Il primo tempo: pareggia Zima su angolo — La prima occasione è del Toro, ma Linetty spreca un due contro uno con un appoggio impreciso per Zapata. Dopo 4' passa però il Frosinone con Ibrahimovic, che dal limite dell'area infila l'angolino basso alla sinistra di Gemello. Nell'occasione da segnalare anche un contatto sospetto su Gineitis, il Var invece controlla un fallo di mano che non c'è. In una prima parte di gara a ritmi bassissimi il primo tiro in porta del Toro arriva al 25': Lazaro crossa per Zapata, che inquadra lo specchio con precisione ma con poca forza. Quindi è Sanabria a mandare di poco a lato su invito di Rodriguez. Il Toro piano piano cresce per presenza nella trequarti avversarie e arriva al gol del pareggio al 30' con Zima. Il centrale svetta a centro area su angolo calciato da Gineitis e batte Cerofolini per l'1-1: un sospiro di sollievo per il Toro e per il ceco, che non giocava titolare da mesi a causa di problemi ricorrenti a un ginocchio. I granata vanno subito vicini al raddoppio, ancora sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina: il pallone arriva sul secondo palo a Sanabria, pronta la respinta dell'estremo difensore del Frosinone, poi i granata lamentano un fallo di mano che però non è punibile secondo il team arbitrale. È l'ultima occasione di un primo tempo che va dunque in archivio sull'1-1: granata in crescita nel finale, ma servirà di più per portare a casa la partita. In caso di parità anche al 90', si disputeranno i supplementari.

