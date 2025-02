Torino-Genoa 1-0 al 45′: un autogol di Thorsby la sblocca all’ultimo

Vanoli decide di mandare in campo una formazione uguale per 10/11 a quella schierata a Bergamo. L'unica modifica che il tecnico granata decide di fare è quella relativa al terzino destro dove viene posizionato Walukiewicz al posto di Pedersen. In attacco confermato il tridente Lazaro-Vlasic-Karamoh a supporto di Adams come prima punta.

Il primo tempo: un autorete all'ultimo secondo aiuta il Toro

Il primo tempo si accende al sesto minuto quando si mette in moto Vlasic: gran numero a metà campo con lo stop orientato per saltare il marcatore poi sulla trequarti serve Adams ma con un passaggio poco preciso e l'azione non si concretizza in area. Pochi secondi più tardi sugli sviluppi di un secondo attacco è sempre il numero 10 croato che calcia impegnando Leali. Al 10' Karamoh ha un bello spunto sulla corsia mancina, salta l'uomo e mette in mezzo ma Sosa colpisce malamente al momento del tiro. Il pubblico granata si rammarica quando Lazaro entra in area palla al piede con diverso spazio ma il suo passaggio dentro l'area viene intercettato prima che possa raggiungere Adams e così svanisce la potenziale chance. Karamoh al 19' riceve un bel pallone in area su giusta intuizione di Vlasic ma dopo uno stop giusto manca il tempismo per calciare e si fa portare via la palla. Al 28' Vanoli è costretto a fare il primo cambio perché si è fatto male Tameze e al suo posto inserisce Gineitis. Nella seconda metà del primo tempo calano i ritmi e la proposta di gioco delle due squadre, il Toro non riesce più a creare dei presupposti per far male al Genoa. All'ultimo respiro però i granata riescono a portarsi in avanti grazie ad un'autorete di Thorsby su un bel calcio d'angolo battuto da Lazaro proprio nell'unico minuto di recupero.