Il Torino, nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A, dà continuità al successo del fine settimana scorso contro il Napoli imponendosi 2-1 contro il Genoa di Patrick Vieira. Rossoblù avanti a fine primo tempo, poi l’autogol di Sabelli e la rete di Maripan fissano il risultato finale favorevole ai granata. Ecco la moviola della partita.
POSTPARTITA
Torino-Genoa 2-1, la moviola: Bonacina promosso tra quattro gialli
Bonacina, due ammoniti nel Torino: gialli a Casadei e Vlasic—
La gara diretta dal trentunenne Kevin Bonacina è stata tutto sommato tranquilla, senza episodi che abbiano inciso sull’andamento dell’incontro. Il direttore di gara di Lecco ha mostrato in totale quattro cartellini gialli, il primo dopo appena cinque minuti: Frendrup interviene con un pestone ai danni di Tameze. Alla mezz’ora Bonacina inaugura le ammonizioni di parte granata, quando Casadei viene sanzionato per un intervento nella metà campo genoana ai danni di Masini. Il centrocampista del Toro è in netto ritardo: ci sono tutti gli estremi per il giallo. Nella ripresa tocca poi a Ekhator finire sul taccuino dei cattivi per un altro intervento fuori tempo, questa volta su Coco. Infine, al cinquantanovesimo, Bonacina mostra il giallo a Vlasic che, dopo aver perso un pallone nella metà campo genoana, entra su Sabelli: un pestone non lontano dalla caviglia, per il più ineccepibile dei cartellini.
La moviola: breve controllo sull’autogol di Sabelli—
Analizzando la direzione di gara di Bonacina, qualche protesta da parte dei granata si registra al trentesimo, quando Simeone controlla un pallone spalle alla porta a centrocampo tra due avversari. L’attaccante argentino viene prima sbilanciato da Ostigard, poi colpito da Masini. Simeone resta a terra, ma l’arbitro non concede la punizione ai granata, interrompendo successivamente il gioco per sincerarsi delle condizioni del giocatore. Bonacina è poi chiamato in causa al sessantaquattresimo minuto per il pareggio granata, frutto dell’autogol di Sabelli. C’è stato qualche dubbio sulla posizione di Adams, anticipato nell’occasione dal terzino, sul cross di Pedersen, ma un rapido controllo ha sciolto ogni perplessità. Una conduzione convincente per Bonacina, che ha gestito l'incontro con equilibrio e autorevolezza.
