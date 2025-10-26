Torino-Genoa 2-1, la moviola: Bonacina promosso tra quattro gialli

Bonacina, due ammoniti nel Torino: gialli a Casadei e Vlasic

La gara diretta dal trentunenne Kevin Bonacina è stata tutto sommato tranquilla, senza episodi che abbiano inciso sull’andamento dell’incontro. Il direttore di gara di Lecco ha mostrato in totale quattro cartellini gialli, il primo dopo appena cinque minuti: Frendrup interviene con un pestone ai danni di Tameze. Alla mezz’ora Bonacina inaugura le ammonizioni di parte granata, quando Casadei viene sanzionato per un intervento nella metà campo genoana ai danni di Masini. Il centrocampista del Toro è in netto ritardo: ci sono tutti gli estremi per il giallo. Nella ripresa tocca poi a Ekhator finire sul taccuino dei cattivi per un altro intervento fuori tempo, questa volta su Coco. Infine, al cinquantanovesimo, Bonacina mostra il giallo a Vlasic che, dopo aver perso un pallone nella metà campo genoana, entra su Sabelli: un pestone non lontano dalla caviglia, per il più ineccepibile dei cartellini.